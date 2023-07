Barbie genovesi: Albarina, Marassina o Sagra dei Pansoti. Ecco la speciale "collezione"

La Barbie, uno dei giocattoli più venduti nella storia, una tra le icone pop più emblematiche dei nostri tempi, da più di 60 anni racchiude i desideri di bambine e bambini (ma spesso anche adulti) di tutto il mondo. Non più solo con lunghi capelli biondi e occhi azzurri, ma in tante versioni più vicine al mondo reale: elegante e raffinata, casual e alla moda, sportiva, in carriera e in famiglia, Barbie ha tante passioni e una personalità poliedrica. Così poliedrica da poter rappresentare anche, in maniera ironica, diverse zone del genovesato e dintorni.

Il genovese Alex Flyer, ben prima che riscoppiasse la moda di Barbie in attesa della pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, nel 2021 creava una collezione di Barbie Genovesi e Foreste. Sul gruppo Facebook I Love Genova, di cui è amministratore, ha pubblicato una serie di foto che, accostando l'immagine di Barbie con alcuni titoli, ironizzano su luoghi e quartieri. Ha chiamato la serie "I Love Genova Barbie Collection 2021".

Nelle foto si vedono la Barbie Albarina, con vestiti e auto rosa; la Barbie Masone, sfocata per la nebbia; la Barbie San Martino, che ha appena avuto un incidente con una lattina; la Barbie Torriglia sul trattore; la Barbie Sagra dei pansoti, con la pancia piena. Ecco una galleria che mostra le più divertenti Barbie Genovesi e Foreste.