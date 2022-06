L'attore Stanley Tucci a Genova

Giornate genovesi per Stanley Tucci, immortalato dai gestori del bar Moretti, nel centro storico. L'attore e regista si è messo volentieri in posa con il personale per una foto, postata poi sul profilo Instagram del locale.

Stanley Tucci, 61 anni - statunitense ma dal cognome di chiare origini italiane, calabresi per la precisione - ha vinto due Golden Globe (per "Winchell" e "Conspiracy - Soluzione finale") e ricevuto una candidatura all'Oscar al miglior attore non protagonista per "Amabili resti".

Ha raggiunto la celebrità con film come "Era mio padre", "Il bacio della morte", "Hunger Games". "Il caso Spotlight", "Burlesque", "Captain America", "La bella e la bestia", "Le regole del caos" e molti altri ancora.

Famosa la sua collaborazione con Meryl Streep in film come "Il diavolo veste Prada" e "Julie & Julia".

Ultimamente ha girato un documentario sul cibo per la Cnn, incentrato proprio sul Bel Paese: "Stanley Tucci: Searching for Italy" gli è valso un premio Primetime Emmy Award.