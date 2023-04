Carbonara Day, dove mangiare alcune rivisitazioni del piatto romano a Genova

Uova, guanciale, pecorino. Pochi ingredienti e una ricetta semplice, che in pochissimi però riescono a realizzare alla perfezione. Si dice che almeno una persona su tre sbaglia qualcosa nella preparazione della ricetta romana più famosa al mondo. I ristoranti genovesi, per togliersi questo impiccio, hanno optato per proporre piatti nuovi che alla carbonara si ispirano soltanto. E oggi, per il Carbonara Day, abbiamo provato ad andare alla ricerca di queste rivisitazioni per proporvele.

La pizzeria gourmet Savo, in via al Ponte Calvi, prepara la Pizza Carbonara con mozzarella fior di latte DOP, guanciale artigianale, zabaione salato, scaglie di pecorino romano, germogli di crescione. Stessa idea pare che abbia avuto anche Pizzium, presente al Mercato di corso Sardegna e da poco anche in piazza Rossetti, che tra le pizze regionali propone la Lazio: fior di latte d’Agerola, guanciale, pecorino romano DOP, tuorlo d’uovo e pepe nero.

Due locali in centro hanno scelto di dare un tocco genovese al tipico piatto romano. La Trattoria Gianna in vico delle Camelie ha aggiunto nel suo menù gli spaghetti al nero di seppia in carbonara di mare, la Locanda degli Artisti in via Assarotti i paccheri, sempre alla “carbonara di mare”.

Anche Patanegra a Boccadasse, in piazza Enrico Bassano, ha voluto aggiungere la sua firma. Le sue mezze maniche alla carbonara sono quindi con carciofi saltati e Patanegra croccante. Pare che uno dei pochi ristoranti in centro a proporre tra i suoi piatti la vera carbonara romana sia Cacio & Pepe, in via Lomellini.