Qualità dell'aria, Bruzzone (lista Rossoverde): "Subito uno studio epidemiologico su Genova"

La 33esima indagine sulla Qualita? della vita del Sole 24 Ore certifica che "Genova si trova al 69esimo posto su 103 citta? Capoluogo per qualita? dell’aria (PM10, biossido di azoto e ozono) indietro anche rispetto a grandi metropoli come Roma e Napoli": così esordisce il consigliere comunale della lista Rossoverde Filippo Bruzzone, che ha chiesto l'avvio di uno studio epidemiologico sul capoluogo ligure.

"Nonostante i dati allarmanti (soprattutto per quanto riguarda la concentrazione del biossido d’azoto dovuta alle attivita? portuali) ne? il sindaco Bucci ne? il presidente Toti hanno pensato, secondo le informazioni in nostro possesso, di attivare uno studio epidemiologico che permetta di chiarire la frequenza, la tipologia e le cause delle malattie che colpiscono le cittadine e i cittadini genovesi - continua Bruzzone - sebbene il Comune sia dotato di un 'Osservatorio Ambiente e Salute' le preoccupazioni della giunta sembrano altre".

Premesso che il Comune di Genova prevede come proprio obiettivo preminente la promozione della tutela della vita, della sua qualita? e della salute, la lista Rossoverde con una mozione chiederà nel prossimo consiglio comunale al sindaco di impegnarsi con la Regione per attivare uno studio epidemiologico: "È fondamentale - conclude Bruzzone - per garantire il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini e per migliorare la qualita? della vita in citta?, tra i compiti principali dell’ente comunale".

Per parlare di queste tematiche, Linea Condivisa ha organizzato un incontro dal titolo "Il ponente è in salute?" volto a parlare del piano sociosanitario, delle ricadute sul territorio e dell'accessibilità del diritto alla salute. L'appuntamento è giovedì 29 giugno alle 18,30 nella sala municipale di via Pallavicini 5. Introduce Alessio Boni, consigliere municipale lista Rossoverde, con la partecipazione di Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa, Francesca Greco medico anestesista. Modera Filippo Bruzzone, consigliere comunale lista Rossoverde.