Skymetro, Rixi: "Il ministero è pronto a garantire gli extracosti"

Il Ministero delle Infrastrutture è pronto a garantire la copertura degli eventuali extra costi per la realizzazione dello Skymetro della Val Bisagno: lo assicura il viceministro Edoardo Rixi.

"È un tema che si andrà ad analizzare nel momento in cui verrà approvato il progetto definitivo. Ovviamente noi siamo a disposizione per eventuali integrazioni. È evidente che il rincaro delle materie prime è avvenuto per tutti i progetti", afferma il deputato leghista. Tempi e, soprattutto, modalità ancora da chiarire. "Bisogna capire se rimodulare le tempistiche di realizzazione delle fermate e ridurne il numero in un primo tempo oppure fare un appalto e riuscire a garantire le risorse già nell'attuale annualità: è un tema aperto".

Non sembra neppure escluso, per il momento, il ricorso a due lotti. Altra opzione, prosegue Rixi, "è poter avere un adeguamento del finanziamento in corso. Bisogna capire qual è lo strumento che ci consente di aprire il cantiere subito e partire con la realizzazione di un'opera che deve essere iniziata". Ancora, "si potrebbe valutare di acquistare i convogli con un altro strumento e non contemporaneamente all'opera, tanto l'opera è fatta per gestire anche gli attuali convogli".

In ogni caso, precisa il viceministro, "non è una scelta che compete a noi. Noi vogliamo un'opera che consenta di superare tutte le criticità: è una priorità e i cantieri devono partire il prima possibile perché il finanziamento non potrà rimanere all'infinito". L'unica cosa certa, rimarca Rixi, è che "bisogna chiudere tutto entro quest'anno e iniziare a fare la gara. Crediamo che i tempi di realizzazione debbano essere stringenti in modo da poter dare un progetto unitario rispetto al Tpl genovese".

Rixi, inifne, critica l'ipotesi rimbalzata negli ultimi mesi dalla chat Vasta dell'ex governatore e ministro, Claudio Burlando: "Qualcuno in questi giorni ha detto che con lo scolmatore del Bisagno si potrebbe fare una linea metropolitana in alveo e non rialzata. Io mi chiedo se si ricorda che cos'è il Bisagno e, soprattutto, che è attraversato da numerosi ponti. Bisognerebbe decidere se la metropolitana deve passare sopra o sotto: se passa sotto, non c'è scolmatore che regga. Ogni tanto qualcuno parla perché vuole parlare, ma non si occupa di dare una sicurezza alle infrastrutture".