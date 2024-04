"Razza bianca europea a rischio estinzione", assessore Scajola nella bufera

Bufera sull'assessore regionale all'edilizia della Liguria Marco Scajola per alcune parole pronunciate la scorsa settimana in consiglio regionale. Durante la discussione su una mozione sulla carenza di alloggi per gli affitti a lungo termine, avrebbe dichiarato: "Andiamo veramente al rischio estinzione, come dicono molti esperti, che dicono che la cosiddetta razza bianca europea è a rischio estinzione. E lo sarà molto probabilmente. Perché mancano, secondo me, e dobbiamo incentivarle, politiche nazionali più forti". Inizialmente la frase era passata quasi inosservata, il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, aveva provato a chiederne immediatamente conto in aula, in mezzo a un'altra interrogazione, ma Scajola aveva respinto le accuse, affermando che il dem aveva frainteso.

La richiesta di dimissioni

Il capitolo è stato riaperto a distanza di giorni dopo la pubblicazione di un video e i capigruppo di opposizione attraverso l'agenzia Dire vanno all'attacco: "Le parole sono importanti. Le affermazioni di Scajola sono inaccettabili, con toni e modalità che scimmiottano teorie di sostituzione etnica e solleticano contrapposizioni inutili rispetto a un tema fondamentale come quello del sostegno alle famiglie e di contrasto alla denatalità, con politiche mai attuate".

Secondo gli esponenti della minoranza ""un tempo ci si dimetteva per molto meno, ora non si chiede neppure scusa. Scajola, prima ha negato di aver detto quello che ha detto e, dopo una settimana, non è riuscito neppure a correggere il tiro. Se non riesce a farlo lui, almeno lo faccia Toti, visto che è insostenibile sentire parlare in aula del consiglio di 'razza bianca'".

La replica di Scajola: "Parole interpretate ad arte"

Critiche che però vengono respinte al mittente dal diretto interessato. L'assessore Scajola, infatti, ha replicato ancora all'agenzia Dire: "È evidente che, non potendo contestare i fatti, le azioni portate avanti da questa giunta, le opposizioni si attaccano a parole che ovviamente sono state interpretate ad arte e che volevano semplicemente esprimere un concetto più ampio, cioè che la nostra società mette al mondo, purtroppo, sempre meno figli: e questo è un problema reale, concreto, non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro di tutti noi e del nostro Paese".

"Chi mi conosce - ha dichiarato ancora Scajola - sa quanto è costante e determinato il mio operato quotidiano nei confronti del prossimo, e certamente non saranno le squallide basse affermazioni di politicanti in cerca di visibilità a far venire meno il mio impegno, il mio costante lavoro per gli altri. I fatti sono sotto gli occhi di tutti e parlano da soli, se ne facciano una ragione calunniatori e mettimale". Per Scajola, inoltre, "le opposizioni in questa regione non sanno ormai più a cosa aggrapparsi. Comincino a lavorare seriamente e collaborino con noi per contrastare la povertà e i problemi che ogni giorno tante famiglie sono costrette ad affrontare, invece che portare avanti sterili polemiche". Infine, conclude, "il fatto che tutti i capigruppo di minoranza spendano una settimana del loro tempo, ben pagati dai contribuenti, per costruire un tema su cui attaccarmi, la dice lunga sulla qualità del loro lavoro".

