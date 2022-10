Ponte Traso, gli interventi in programma. Rossetti: "Dopo il terremoto la popolazione è allarmata"

È dei primi di settembre la notizia dell'inizio degli interventi sui problemi strutturali del viadotto Traso, con conseguenti variazioni del traffico come il senso unico alternato e delle chiusure totali o parziali dei due tunnel di vallata (Scoffera e Ferriere) di collegamento tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona per interventi di messa in sicurezza. Il ponte è finito al centro di un'interrogazione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

"È un passaggio obbligato - ha detto Rossetti - per chi scende dalla valle e viceversa per chi arriva da Genova. Nel 2021 avevamo chiesto notizie perché c'erano stati distaccamenti di intonaco, infiltrazioni, ruggine e in più sul ponte insiste un movimento franoso per cui la popolazone aveva manifestato preoccupazione. Nell’area tra Torriglia e Bargagli ci sono state alcune scosse di terremoto importanti, chiediamo se la Regione ha chiesto notizie ad Anas sullo stato del ponte, perchè la cittadinanza è allarmata".

A rispondere, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone: "Anas nel caso delle verifiche strutturali del viadotto esegue procedure di controllo standardizzate con più ispezioni durante l'anno, per garantire la circolazione stradale in sicurezza. Per quanto riguarda Traso, per ora non sono state riscontrate anomalie".

Per quanto riguarda i lavori eseguiti, "Anas ha concluso il consolidamento di due pile del ponte con 550mila euro e ha messo in sicurezza gli impalcati con altri 370mila euro - spiega Giampedrone -. Questo ha consentito di portare il traffico veicolare in due sensi, purtroppo però mantenendo un limite di carico. Per toglierlo è in corso una progettazione di interventi di messa in sicurezza per una cifra di più di 8 milioni di euro. La Regione ha chiesto ad Anas di inserirla nella programmazione che avverrà spero nei prossimi mesi. Il progetto esecutivo è in fase di verifica, conto che possa essere messo in gara nei primi mesi dell'anno nuovo".