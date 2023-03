Elezioni 2023, Diego Pistacchi candidato del centrodestra a Sestri Levante

Tra i comuni al voto nel 2023 nell'area della città metropolitana di Genova c'è anche Sestri Levante. Gli altri due sono Camogli e Montoggio. L'appuntamento con le urne è fissato per il 14 e 15 maggio.

Il turno di ballottaggio si terrà il 28 e 29 maggio ed è previsto solo nei quattro comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15mila abitanti: oltre a Sestri Levante, Sarzana, Ventimiglia e Imperia. In totale sono 23 i comuni della Liguria chiamati a eleggere il nuovo sindaco.

"Le elezioni amministrative di Sestri Levante rappresentano un'importante occasione per portare finalmente in tutto il Tigullio il buon governo del centrodestra. Per raggiungere questo obiettivo, Forza Italia - si legge in una nota del partito - è più che mai al fianco di tutti gli alleati e sostiene la candidatura a sindaco di Diego Pistacchi".

"La scelta - conferma Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia - è stata condivisa con convinzione dall'intera coalizione di centrodestra, perché rappresenta una figura civica, che da sempre si riconosce nei valori comuni del centrodestra, molto conosciuta e apprezzata sul territorio".

"Il centrodestra unito ha individuato in Diego Pistacchi il proprio candidato sindaco - conclude Bagnasco - e anche Forza Italia tiene a sgombrare il campo da narrazioni non corrette. Nessun altro candidato rappresenta il nostro partito e l'intera coalizione cui i cittadini hanno già affidato il governo dell'Italia e della Regione Liguria".