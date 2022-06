Salvini: "Sono venuto a Genova perché è la città di cui vado più orgoglioso"

"A Genova abbiamo vinto. Facciamo parte di una squadra, la squadra ha vinto, come Lega vogliamo sicuramente prendere di più la prossima volta. Sicuramente è meglio prendere il 15% del 7%". Così Matteo Salvini, a Genova nella mattinata di martedì 14 giugno, dopo un incontro con il sindaco Marco Bucci, che è stato confermato al primo turno alle ultime amministrative.

"Sono venuto a Genova perché è la città di cui vado più orgoglioso e ci tenevo a ringraziare Bucci, Rixi e tutta la comunità genovese - aggiunge il segretario del 'Carroccio' - il voto di ieri è un plebiscito. Questa è la città che ha sofferto più di tutte e ha avuto un'amministrazione che non si è mai arresa". Con Bucci, spiega Salvini, "abbiamo parlato di futuro", ma precisa "non di posti in giunta. A questo ci penseranno Bucci e Rixi".

"A Genova la sinistra non si è neanche presentata, i cinque stelle sono evaporati. Non c'è stato match né suspence - conclude -. È chiaro che la metà della gente non vota. L'emergenza economica che riguarda milioni di italiani e che il governo non è ancora riuscito ad affrontare pienamente fa sì che metà della gente non vada a votare".