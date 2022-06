Elezioni Genova 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto

Elezioni Comunali Genova, lo spoglio in diretta. Si parte alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2022, i risultati definitivi sono attesi in serata.

Il sindaco uscente Marco Bucci è in vantaggio secondo i primi exit pool: i dati del consorzio Opinio Italia per la Rai - relativi all'80% di copertura del campione - attesterebbero il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, al 51-55%. Segue il candidato progressista Ariel Dello Strologo con il 36-40%. Quindi Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) con il 2-4%, Antonella Marras (Rifondazione Comunista-Pci-Sinistra anticapitalista) 1- 3%, altri con il 3-5%.

Se le previsioni fossero confermate, il primo cittadino uscente Marco Bucci vincerebbe al primo turno, e non ci sarebbe dunque bisogno del ballottaggio. Rilevanti saranno, in ogni caso, gli equilibri delle varie liste che hanno sostenuto i candidati sindaci.

Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati): Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

Elezioni Genova 2022: i risultati