Come sarà composto il nuovo consiglio comunale di Genova? Dopo i dati ufficiali che svelano quanti seggi spettano a ogni forza politica, è il momento di ragionare sulle preferenze.

"Regina" e "re" assoluti delle preferenze in questa tornata elettorale sono rispettivamente i due candidati del Pd Cristina Lodi - consigliera uscente - e Simone D'Angelo, segretario provinciale e new entry in consiglio comunale: portano a casa lei più di 2300 preferenze e lui più di 2000, con ampio distacco nei confronti degli altri eletti. La medaglia di bronzo delle comunali va a un'altra dem: Rita Bruzzone, con più di 1160 preferenze.

Nella coalizione che ha sostenuto Bucci, invece, a raccogliere il maggior numero di preferenze è l'assessore uscente Pietro Piciocchi, capolista per "Vince Genova": più di 1060 persone hanno scritto il suo cognome sulla scheda e per lui si parla già di un possibile futuro da vicesindaco. Al secondo posto, nella lista del sindaco, un altro assessore uscente: Matteo Campora, e anche per lui si parla di un ruolo nella nuova giunta.

La nuova maggioranza

Nel momento in cui questo articolo viene scritto, mancano ancora i dati ufficiali delle preferenze in una ventina di sezioni su 656: questa è dunque una prima stima non definitiva del consiglio comunale.

La coalizione del sindaco Marco Bucci ottiene 24 seggi in consiglio comunale, suddivisi in questo modo:

Bucci Sindaco - Vince Genova: 9 seggi

Piciocchi Pietro Campora Matteo Gozzi Paolo Avvenente Mauro Falteri Davide Viscogliosi Arianna Rosso Lorenza Cassibba Carmelo

Fratelli d'Italia: 4 seggi

Gambino Sergio Antonino Bianchi Alessandra Vacalebre Valeriano De Benedictis Francesco

Lista Toti: 4 seggi

Gandolfo Nicholas Maresca Francesco Brusoni Marta Cavalleri Federica

Lega: 3 seggi

Bordilli Paola Corso Francesca Bevilacqua Alessio

Genova Domani: 2 seggi

Pasi Lorenzo Barbieri Federico

Forza Italia: 1 seggio

Mascia Mario

Udc: 1 seggio

Pin Daniele

Gente d'Italia e Liberal Socialisti non superano la soglia di sbarramento e dunque non entrano in consiglio comunale.

L'opposizione

All'opposizione troviamo la coalizione progressista con 14 seggi che vanno a tutte le forze politiche che l'hanno appoggiata tranne che a Sinistra Italiana che ha ottenuto solo l'1,54% e dunque non elegge suoi rappresentanti:

Entra in consiglio di diritto il candidato sindaco progressista Ariel Dello Strologo, dopodiché si guarderanno i risultati delle liste e dei candidati.

Partito Democratico - Articolo Uno - Psi: 9 seggi

Lodi Cristina D'Angelo Simone Bruzzone Rita Villa Claudio Pandolfo Alberto Patrone Davide Russo Monica Alfonso Donatella Canessa Cerchi Vittoria

Genova Civica: 2 seggi

Bruccoleri Mariajosé Amore Stefano Pietro

Europa Verde-Sansa-Linea Condivisa: 2 seggi

Bruzzone Filippo Ghio Francesca

M5s: 1 seggio

Pirondini Luca

Resta poi un seggio riservato a Mattia Crucioli, candidato sindaco della lista autonoma "Uniti per la Costituzione", che da solo entra a Tursi.

Rimangono fuori dal consiglio comunale "La Sinistra Insieme", "Partito Comunista dei Lavoratori", "3V" e "Insieme per Genova".