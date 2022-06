Municipio Centro Ovest: Michele Colnaghi confermato presidente

"Proseguiamo il nostro cammino insieme, siete la mia comunità ed è un'onore continuare a rappresentarvi. Chiudo gli occhi e mi tornano in mente alcune parole che hanno dato il via a questo mio cammino e che sento sempre così attuali: comunità, onestà, partecipazione, solidarietà; bene, ripartiamo da qua insieme". Così il neo eletto presidente del municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi al termine dello spoglio, che ha sancito la sua vittoria sui rivali, Fabrizio radi, sostenuto dal centrodestra, Loredana Villanacci per lista Crucioli e Bruno D'Arrigo per la Sinistra insieme.

Per Colnaghi è il secondo mandato da presidente al municipio centro Ovest, è in carica dopo il commissariamento nel 2017 da parte della Lega quando non vi era più la maggioranza in consiglio. A questa tornata elettorale ha preso il 50% dei consensi, 500 voti in più rispetto al candidato del centrodestra Fabrizio Radi.

CANDIDATO VOTI VOTI PRESIDENTE % COLNAGHI MICHELE 9021 574 46,98 RADI FABRIZIO 8693 414 45,27 VILLANACCI LOREDANA 766 27 3,99 D'ARRIGO ANTONINO BRUNO 723 40 3,77

TOT. VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE NULLI CONTESTATI PRESIDENTE 20686 19203 716 767 0 0 1055

Dettaglio liste

LISTA VOTI % PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO PSI 4426 24,39 VINCE GENOVA BUCCI SINDACO 3074 16,94 FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI PER BUCCI SINDACO 1682 9,27 LEGA LIGURIA BUCCI SINDACO 1428 7,87 MOVIMENTO CINQUE STELLE 1256 6,92 LIGURIA AL CENTRO TOTI PER BUCCI 1187 6,54 GENOVA CIVICA ARIEL DELLO STROLOGO SINDACO 1102 6,07 EUROPA VERDE SANSA LINEA CONDIVISA 1032 5,69 UNITI PER LA COSTITUZIONE CRUCIOLI SINDACO DI GENOVA 750 4,13 LA SINISTRA INSIEME 688 3,79 SINISTRA ITALIANA 614 3,38 FORZA ITALIA BERLUSCONI BUCCI SINDACO 503 2,77 GENOVA DOMANI BUCCI SINDACO 406 2,24

Dettaglio preferenze