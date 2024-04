Centro islamico a Rivarolo: "In Comune nessuna pratica"

In comune al momento non risulta alcuna pratica per aprire un centro islamico in Valpolcevera. E se è una trattativa tra privati, non è un tema di competenza di Tursi: dopo le indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi sul destino di un'area in prossimità dell'ex Mira Lanza, è questa la risposta ufficiale della giunta.

A chiedere informazioni in Aula Rossa è il consigliere della Lega Alessio Bevilacqua: "La comunità islamica starebbe operando per realizzare un centro culturale da oltre 1200 metri quadrati nella zona di Rivarolo, precisamente vicino all'ex Mira Lanza, zona che dopo oltre trent'anni di abbandono sta vedendo un progetto concreto di rigenerazione".

Il consigliere ha chiesto se in comune fosse arrivata una richiesta di qualsiasi tipo: "Una moschea? Un centro culturale islamico? Cosa dovrebbe sorgere a Rivarolo? E cosa prevede il Puc in quella zona?"

L'assessore all'Urbanistica Mario Mascia ha risposto di aver attivato gli uffici della direzione urbanistica e dell'edilizia privata: "Non risulta dalle ricerche effettuate alcuna richiesta finalizzata all'insediamento di un centro culturale nell'edificio di via Rivarolo. Dal punto di vista delle pratiche e delle istruttorie non abbiamo nulla da riferire". Questo non vuol dire però che non ci siano trattative tra privati. In tal caso, come ha specificato il sindaco Marco Bucci, non sarebbe un tema di competenza comunale a meno che non si profili una questione di problemi di ordine pubblico.

"La Lega terrà comunque monitorata la questione - replica Bevilacqua - anzitutto perché, come prescrive la legge regionale, bisogna prima raccogliere i pareri dei comitati di cittadini e associazioni territoriali prima di accordare la realizzazione di un luogo di culto. È opportuno dunque che la cittadinanza venga coinvolta in questo senso, Nuovi centri di culto non rientrano tra le priorità della vallata".