Cascate d'acqua nella galleria dell'autostrada, infuria la polemica

"Da un post virale a una risposta delirante il passo è breve". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi che ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta se la galleria Camaldoli, sulla A12, sia stata messa in sicurezza, tenuto conto degli interventi manutentivi iniziati nel 2019. Il consigliere ha ricordato in aula che tra il 9 e il 10 marzo 2024 una 'cascata' d’acqua si è sviluppata nella galleria fra i caselli di Genova Nervi e Genova Est, cioè nel tratto dove sono concentrati i cantieri sulla tratta Genova-Sestri Levante, dove pendolari e autotrasportatori stanno sopportando chiusure e cambi di carreggiata quotidiani.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha illustrato la relazione della direzione di tronco della concessionaria. L’assessore ha ricordato che la galleria è stata oggetto di interventi nel 2021, ha sottolineato che il tunnel risale agli anni ‘70 quando non si prevedevano interventi di impermeabilizzazione e ha ricordato che i problemi verificatisi far il 9 e 19 marzo erano avvenuti in corrispondenza delle chiusure di precedenti ispezioni di carotaggio e non derivavano, dunque, da problemi strutturali della galleria. L’assessore ha concluso annunciando che ieri c’è stata una ulteriore ispezione sul tunnel.

Risposte che non hanno soddisfatto Tosi, che in una nota ha contrattaccato: "La cascata d’acqua che lo scorso 10 marzo si è riversata sulla carreggiata nella galleria Camaldoli, sull’A12 fra Genova Nervi e Genova Est, è 'semplicemente' dovuta a un foro di carotaggio che qualcuno si è dimenticato di chiudere? Sì. A rivelarlo oggi è stato l’assessore regionale competente, che ha letto la relazione della direzione di tronco. Morale: il tratto non era in sicurezza, ma per Giampedrone va tutto bene perché a dirlo è Aspi e al Governo ci sono Salvini e Rixi. Ora, capiamo l’imbarazzo della Regione, che stranamente dal 2021 a questa parte non si sgola più per le pessime condizioni delle nostre autostrade nonostante code, disservizi, continui cambi di carreggiata, chiusure e controlli insufficienti continuino a essere all’ordine del giorno, ma così è davvero troppo e sconfiniamo nel ridicolo. Così si prendono in giro i cittadini".

