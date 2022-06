Plastica recuperata in mare e trasformata in costumi grazie ai pescatori

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, svelato a Santa Margherita Ligure un messaggio che ha preso vita grazie alla plastica raccolta dal mare, dal significato esplicito e unificante: Immagina un mondo senza plastica nel mare. Un messaggio forte, presente anche in tante altre spiagge del mondo, per raccontare come la crisi ambientale in corso sia un problema che interessa tutto il globo. L'installazione vuole richiamare l'attenzione sui 300 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno si disperdono nei nostri oceani e costituiscono oltre l'80% di tutti i detriti marini.

Un altro tassello dell'impegno per la tutela dell'ambiente e contro l'inquinamento delle acque è il progetto Salvamare, sviluppato in sinergia con Ogyre (startup B Corp che crede nella salvaguardia dei mari). Prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti grazie all'aiuto dei pescatori insieme a persone e aziende, Ogyre dà a tutti la possibilità di contribuire per la tutela del mare, supportando in modo diretto uno o più pescatori, finanziando progetti di sostenibilità oppure acquistando prodotti in plastica rigenerata.

Solo qualche settimana fa è stata approvata in Senato la legge Salvamare, attesa regolamentazione che consente ai pescatori di portare sulla terraferma la plastica recuperata accidentalmente in mare, dove le autorità portuali la ricevono in apposite isole ecologiche per avviarla successivamente al riciclo.