Comuni Plastic Free: nessun centro virtuoso nella Città Metropolitana di Genova

Nessuna città del genovese quest'anno è stata inserita nell'elenco dei 111 "Comuni Plastic Free": per la Liguria a essere premiate sono infatti soltanto Celle Ligure, Ceriale e Millesimo (in provincia di Savona) e Imperia. L'anno scorso, invece, tra i centri che avevano ottenuto il riconoscimento c'era anche Genova.

La terza edizione di "Comuni Plastic Free" è stata organizzata da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, e presentata a Montecitorio. I Comuni hanno superato la valutazione del comitato interno basata su lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. I riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle amministrazioni comunali il prossimo 9 marzo a Milano.

“Dalla scorsa edizione registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le amministrazioni comunali ripongono su questo premio – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Ciò rappresenta un grande stimolo a fare sempre più azioni concrete per l’ambiente e le future generazioni e si è già tradotto, ad esempio, nelle tante ordinanze per contrastare il volo deliberato dei palloncini nonché in innumerevoli raccolte e iniziative per fronteggiare l’inquinamento da plastica e l’eccessivo monouso. Continueremo nel sensibilizzare sempre più cittadini, anche grazie al coinvolgimento attivo degli amministratori locali, determinante per avere un impatto importante sui diversi territori della nostra splendida Italia".