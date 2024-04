Waterfront: polemiche per le palme, con le radici che andranno "in garage"

"E le radici dove le mettiamo, in garage? La palma beneficia anche di radici aeree, ma quelle al suolo le garantiscono la resistenza e l'ancoraggio contro gli agenti atmosferici, il vento in primis...". È la frase a corredo di un post, apparso sul gruppo Facebook 'salviamo gli alberi di Genova', con una foto che ritrae le palme impiantate nell'area del waterfront nei pressi del padiglione Jean Nouvel.

La questione è stata sollevata anche dalla consigliera Cristina Lodi in occasione della seduta del consiglio comunale di lunedì 22 aprile 2024. "Denuncio in quest'aula - ha detto - lo scempio degli alberi del waterfront. Perché io oggi sono passata dalla sopraelevata e ho visto questi poveri alberi, le cui radici non so dove andranno a finire, su un piano di cemento, con un'altezza che sarà di 30 centimetri delle aiuole".

"Capisco che mettere gli alberi così, li contiamo e facciamo presto. Ma già gli esperti mi stanno dicendo - ha concluso Lodi - che non si sa dove andranno le radici. Oltre a non avere fatto atti formali, e speriamo che questo piano del verde riprenda il passo, il ritmo, che ci eravamo dati, sto assistendo, anche solo visivamente, a delle robe mai viste".

La consigliera è tornata sull'argomento anche con un post sui suoi profili social. "Nella giornata mondiale della terra - scrive Lodi - mi piange il cuore vedere il trattamento delle nuove palme messe in mostra (perché piantate è termine improprio in questo caso visto che non c'è la terra) nel nuovo Waterfront di Levante. Dunque ma le radici di questi poveri alberi dove andranno a svilupparsi? Ma questi alberi quale speranza di vita hanno? E ultima domanda: ma perché?".