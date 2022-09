Caro energia, Campo Ligure riduce l'illuminazione del castello

Il caro energia sta mettendo a dura prova famiglie, aziende, ma non solo. Anche le amministrazioni comunali sono alla ricerca di soluzioni per contenere i costi.

E così, in un'ottica di risparmio energetico, in questi giorni è stata ridotta e ottimizzata l'illuminazione del castello di Campo Ligure. Con i manutentori degli impianti, si stanno inoltre valutando interventi per razionalizzare l'illuminazione pubblica e ridurre i consumi per il riscaldamento.

Insomma il borgo, considerato uno dei più belli d'Italia, sta cercando di correre ai ripari, soprattutto in vista della stagione fredda. Probabile che nei prossimi giorni altri Comuni della città metropolitana seguano lo stesso esempio.