Bogliasco: la Giornata della Terra si celebra con la pulizia della spiaggia

Per celebrare la Giornata della Terra 2023 torna a Bogliasco 'Using Less, Doing More', l’evento dedicato alla tutela del litorale, appuntamento fissato a partire dalle ore 10:30 di domenica 16 aprile 2023 sulla spiaggia libera. Si tratta della seconda edizione dell'evento dopo il successo del 2022 con oltre 200 persone coinvolte. L'attività 'green' è organizzata da Comune di Bogliasco, Netafim Italia e Asd Bogliasco 1951 ed è pensata per sensibilizzare i più piccoli sull’utilizzo consapevole delle risorse, in particolare sull’uso dell’acqua, la risorsa più preziosa del pianeta. Un appuntamento di condivisione e approfondimento pensato per celebrare la Giornata Mondiale della Terra 2023, proponendo alla comunità locale un’azione tangibile che si inserisce nell’agenda Onu 2030 degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.

L’invito è aperto a tutti i cittadini, per i più piccoli sono previste attività formative sull’importanza del riciclo e sul corretto utilizzo dell’acqua, successivamente un pranzo alle ore 12 sulla spiaggia con dj set, offerto dai partner.

Il programma:

10.30: accoglienza sulla spiaggia libera di Bogliasco

11-11.30: momento didattico “Ogni goccia conta”, con l’intervento della formatrice Tabata Bezzo e un’attività dedicata ai bambini

11-12 “Pulizia della spiaggia” puliamo insieme la spiaggia libera di Bogliasco dai rifiuti

12: Pranzo, bevande e dj set

La partecipazione è gratuita e aperta ad adulti e bambini, è possibile aderire compilando il modulo a questo link: https://bit.ly/Earth_day_Bogliasco_2023. Per l’attività è consigliato munirsi di guanti.

"La bellezza dei luoghi passa anche per la loro sensibilità dal punto di vista ambientale e dai messaggi che si offrono su questo tema - commenta il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino -. Anche quest'anno la nostra comunità, fatta da una serie di realtà sensibili ai temi ambientali, si trova sulla spiaggia per una operazione non solo didattica ma anche di fatica, portatrice di un messaggio di rispetto e di cura di un ambiente in cui siamo fortunati a vivere e verso il quale dobbiamo continuare a portare azioni di cura e di tutela".

"Torniamo a proporre ai nostri giovani atleti un impegno tangibile rispetto al territorio nel quale vivono e che oggi è in grande sofferenza anche a causa della crisi idrica - spiega Simone Canepa, presidente dell’Asd Bogliasco 1951 -. Siamo consapevoli di impiegare una grande quantità di risorse energetiche per permettere agli atleti di praticare sport e, al di là di tutti gli interventi di contenimento dello spreco messi in atto, riteniamo che la loro consapevolezza sia una delle chiavi per invertire la rotta e ridurre il nostro impatto sulla comunità. Mi riferisco a gesti semplici ma di notevole impatto come l’utilizzo di una quantità ridotta di acqua durante la doccia dopo l’allenamento o l’utilizzo di borracce al posto delle bottigliette di acqua per reidratarsi".

"L’impegno per la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente sono valori che guidano il nostro lavoro quotidiano. Da oltre trent'anni, come azienda leader nell'irrigazione a goccia, siamo orgogliosi di far parte della comunità ligure e di poter dare il nostro contributo per un futuro più sostenibile. Con Using Less, Doing More vogliamo parlare in particolare alle nuove generazioni e coinvolgerle in azioni concrete, come appunto la pulizia della spiaggia, per renderle protagoniste del cambiamento”, dichiara Stefano Ballerini Country Manager Netafim Italia.

“Considerare la spiaggia un ecosistema vivo e il mare un elemento chiave della nostra stessa esistenza sulla terra è il messaggio che vogliamo portare in questa attività partecipativa. È emozionante poter collaborare con persone che condividono i nostri stessi obiettivi perché crediamo che ogni azione abbia una ripercussione e sta solo a noi decidere dove vogliamo dirigere le nostre azioni. A Bogliasco il 10-11 giugno approfondiremo molti di questi argomenti all’interno del Posidonia Green Festival dove oltre a musica e arte si discuterà di biodiversità, ecosistema marino e delle forme che abbiamo per salvarlo", conclude Edoardo Brodasca, direttore di Posidonia Green Project.