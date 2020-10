Scuole e covid-19: è vero che gli istituti sono stati obbligati a comprare i banchi nuovi?

In questi giorni si è parlato molto delle nuove tipologie di banchi monoposto nelle scuole.

Ma è vero che le stesse scuole sono state obbligate a comprare questi specifici banchi?

La risposta alla domanda si trova nella sezione Faq del Ministero dell'Istruzione.

No. Il Comitato Tecnico Scientifico per l’emergenza ha indicato il banco monoposto come una delle misure utili per consentire il distanziamento tra gli alunni. Oltre a garantire la sicurezza, l’acquisto dei nuovi banchi permette di rinnovare arredi spesso molto obsoleti. Per questo lo Stato ha deciso di avviare una gara europea, attraverso il Commissario straordinario di Governo, per un acquisto massivo di banchi monoposto. Le scuole hanno potuto scegliere fra quelli tradizionali e quelli innovativi attraverso una apposita rilevazione. Nessuna tipologia di banco è stata imposta.