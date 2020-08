Scuola: dalla Regione 2,8 milioni in voucher per le paritarie

Un investimento da 2.8 milioni di euro per le scuole paritarie: da martedì 18 agosto le famiglie liguri potranno fare domanda di accesso ai voucher, rivolgendosi direttamente agli istituti scolastici.

La Regione Liguria, attraverso l’assessorato alla Formazione, ha previsto uno stanziamento di 2,8 milioni di euro per far fronte all’emergenza covid e andare incontro alle categorie più colpite, con l’obiettivo di «sostenere la libera scelta educativa delle famiglie e consentire il contenimento delle rette, evitando l’incremento dovuto agli extra costi delle normative anti-covid».

Il contributo della Regione potrà essere concesso a fronte di regolare iscrizione per l’anno 2020-2021 alle scuole paritariel e potrà essere presentato dalle famiglie attraverso gli istituti scolastici per alunni iscritti alle scuole paritarie dall’infanzia e secondarie di secondo grado. Sarà poi la struttura a presentare domanda di contributo a Filse, per conto della famiglia, accedendo al sistema dei bandi on line di Filse.

Il voucher, del valore previsto di 160 euro una tantum pro-quota per ciascun bambino e alunno, resterà alla scuola, ma eviterà l’aumento delle rette e sarà un aiuto per molti istituti a rischio chiusura: «Si tratta di una misura eccezionale - spiegano dalla Regione - così come straordinaria ed emergenziale è la situazione che il sistema della scuola paritaria si è trovato a fronteggiare».

«Di fronte alla scarsità di contributi statali concessi alle scuole paritarie - conclude la nota dell’ente - Regione Liguria ha voluto dare un sostegno a questo comparto, fortemente in crisi, per fare in modo che gli istituti possano rimanere aperti e che le famiglie liguri possano continuare a scegliere liberamente il percorso formativo dei propri figli».