Festival della Scienza: per under 18 e studenti tutte le conferenze saranno gratuite

"Hai meno di 18 anni, studi all’università o frequenti gli ITS? Per te tutte le conferenze della ventunesima edizione del Festival della Scienza sono gratuite!" hanno annunciato gli organizzatori. Il Festival della Scienza – in programma dal 26 ottobre al 5 novembre 2023 - quest’anno lancia l’iniziativa “Gen Z al festival”, che permette a tutti gli under 18 e studenti dell’Università o dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore di partecipare alle conferenze in programma gratuitamente.

L’obiettivo è quello di avvicinare e coinvolgere sempre più giovani alle discipline scientifiche. Per partecipare gratuitamente agli incontri sarà sufficiente presentarsi all’evento muniti rispettivamente di carta d’identità, tesserino universitario o attestato di iscrizione ITS.

Il tema attorno al quale ruoteranno le undici giornate di festival di quest’anno è Impronte. Questa parola chiave verrà declinata in centinaia di modi, attraverso laboratori, conferenze, mostre, spettacoli e altri eventi, dedicati sia a bambini che ad adulti. Uno spazio particolare verrà dedicato al tema sostenibilità, oltre a quello dell’intelligenza artificiale e della robotica.

In occasione del progetto Genova Capitale del libro 2023, nell’ampio palinsesto delle conferenze e degli spettacoli attualmente in fase di finalizzazione, troverà spazio un progetto ad hoc dedicato al valore della lettura come strumento di divulgazione della scienza: una serie di incontri ravvicinati e informali con i principali comunicatori della scienza in Italia. Come da tradizione, il Festival occuperà i principali spazi culturali e ricreativi della città, nel consueto spirito di sinergia reciproca. Ogni anno sono circa 50 gli spazi cittadini toccati dalla manifestazione, tra cui Palazzo Ducale, Palazzo della Borsa, Palazzo Reale, Galata Museo del Mare, Acquario di Genova e quasi tutti i musei civici e nazionali genovesi.

Maggiori informazioni sull’edizione 2023 del Festival della Scienza, compresi abbonamenti e biglietti, si possono trovare sul sito dell’evento.