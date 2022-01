Amt cerca autisti, Ugl Fna offre corsi di preparazione al concorso

In vista della pubblicazione di un’imminente selezione per autisti di autobus, il sindacato Ugl Ferro informa che terrà i consueti corsi di preparazione alle varie fasi del concorso.

A tal proposito invita gli interessati a monitorare il sito ufficiale di Amt alla sezione bandi di selezione per controllare i requisiti necessari utili a partecipare al concorso.

È possibile, per rimanere costantemente aggiornati, compilare un curriculum specifico ed inoltrarlo alla segreteria Ugl via mail: genova@ugltpl.it; in alternativa si possono inviare i propri dati via WhatsApp al numero di cellulare 328 9563049 Roberto o al 347 9705345 Elisabetta per poter essere ricontattati ed inseriti in un database informativo sulle diverse fasi della selezione.

Si ricorda che i requisiti e le domande di partecipazione saranno stabiliti dal bando che sarà pubblicato unicamente sul sito Amt.