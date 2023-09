Corso per diventare ESG Manager, quattro borse di studio dedicate agli studenti

Un percorso sulla sostenibilità integrale, che risponde alla crescente richiesta di formare imprenditori e imprenditrici, manager, dipendenti di aziende e liberi professionisti capaci di gestire le caratteristiche ESG, il reporting non finanziario e il rating di sostenibilità dei diversi soggetti interessati da questo importante cambiamento strategico. Sono aperte le preiscrizioni al corso base per ESG Manager, che si terrà da ottobre 2023 a gennaio 2024 per una durata complessiva di 30 ore.

È rivolto non soltanto a manager o responsabili di sostenibilità, ma anche a quattro studenti universitari, a cui sono riservate quattro borse di studio. Il percorso ha il fine di formare nuove figure professionali – l’acronimo ESG si riferisce alle tre aree Environmental, Social, Governance – che saranno il punto di riferimento di aziende, cooperative, istituzioni pubbliche ed enti del terzo settore per rispondere ai requisiti sempre più precisi che la normativa europea e nazionale sta introducendo e accedere ai finanziamenti legati al PNRR e Next Generation EU. Il corso è promosso da Next - Nuova Economia per Tutti, in collaborazione con Legacoop Liguria e Legacoop Lombardia.

L'iniziativa ha il patrocinio dell'Università degli Studi di Genova e Regione Liguria e può contare anche sulla collaborazione del Dicca (Dipartimento di ingegneria civile chimica e ambientale dell’Università di Genova) e del Polo EASS Energia Ambiente Sviluppo sostenibile.

Il corso, che si svolgerà online con modalità sincrona, avrà inizio il 18 ottobre. Sono aperte le preiscrizioni per un massimo di 40 posti disponibili. Si possono trovare tutti i riferimenti per programma e dettagli al seguente link. Ci sarà inoltre una presentazione del corso il 28 settembre alle ore 12 in Regione Liguria, Sala Trasparenza (Piazza de Ferrari, 1).