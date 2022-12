Al Winter Park il Grinch e Babbo Natale raccolgono le letterine dei bambini

Entra nel vivo il calendario di eventi del Winter Park di Genova, luna park simbolo dello spettacolo viaggiante europeo e colonna portante delle festività natalizie genovesi, che torna in città fino a domenica 8 gennaio con le sue 130 attrazioni. Domenica 18 dicembre (ore 15) il Grinch e Babbo Natale sbarcano in piazzale Kennedy per raccogliere le lettere dei desideri dei più piccoli: ogni bambino che ne consegna una riceve dolci in regalo. Inoltre, a fine giornata ne vengono estratte a sorte 5, e i bambini ad averle scritte ricevono un carnet di biglietti omaggio per le attrazioni. L’evento è in collaborazione con il gruppo Facebook “I love Genova”.

Martedì 20 dicembre al luna park mobile più grande d’Europa è invece la Giornata dello Sportivo: chiunque si presenti con una tuta o una divisa di una qualsiasi società sportiva ha diritto a 1€ di sconto su tutte le giostre.

Gli eventi proseguono sabato 24 dicembre (ore 15), con Babbo Natale che torna in piazzale Kennedy sulla sua decappottabile rossa insieme a due trampolieri, per far divertire i bambini regalando dolci. Dalle 10 alle 13 di giovedì 29 dicembre si svolge invece la tradizionale mattinata dedicata alle persone con disabilità, con tutte le attrazioni del luna park più grande d’Europa aperte gratuitamente ed esclusivamente a loro. La sera di sabato 31 dicembre si festeggia Capodanno, mentre venerdì 6 gennaio una Befana sui trampoli fa visita ai più piccoli al Winter Park.