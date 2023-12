Winter Critical Beer a Sestri Levante: tre giorni con birra artigianale e gastronomia di qualità

Prezzo non disponibile

Quinta edizione per l'attesissimo Winter Critical Beer, l'evento che propone tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale all'ex Convento dell'Annunziata a Sestri Levante. Appuntamento da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2024: venerdì e sabato dalle 17 alle 24, domenica dalle 15 alle 22.

Questi i birrifici presenti:

CantinaErrante

Canediguerra

Finalese

LaSpezia BrewingCompany

Taverna del Vara

HopSkin

Renton

Turris

Porco Sarvego (Sidro)

Non mancheranno stand gastronomici con cibo di qualità:

L'anciua

Uolli’s Barbecue

Pane dell'Anno Mille

Cian Bucolika di Fazzano

Risveglio Naturale

2 Bruciapadelle

Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, il bicchiere usa e getta sarà sostituito con il bicchiere riutilizzabile logato al prezzo di 3 euro. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con sé. L'evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e dall'associazione Dal Mastro Birraio.

