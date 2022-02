Winter Critical Beer 2022: tre giorni di gastronomia e birra artigianale

Prezzo non disponibile

Torna per la terza edizione il Winter Critical Beer: tre giorni di degustazione di birra artigianale e gastronomia locale all' ex Convento dell'Annunziata a Sestri Levante, dall'11 al 13 marzo 2022.

Orari: venerdì e sabato dalle 17 alle 24 e domenica dalle 15 alle 22.

Birrifici presenti alla terza edizione: Canediguerra, Maltus Faber, Piccolo Birrificio Clandestino, Sagrin, Taverna del Vara, Vetra, On/Off - Birrante (beer firm).

Da mangiare ci saranno i prodotti di Articiocca, L'anciua, Marcone e Uolly's Barbecue.

Come nelle precedenti edizioni, per abbattere lo spreco e l’inquinamento da plastica, abbiamo deciso di sostituire il bicchiere usa e getta con il bicchiere riutilizzabile logato al prezzo di 3 euro. Chi fosse già in possesso del bicchiere ecologico è invitato a portarlo con sé.

L'evento è organizzato da un gruppo di amici appassionati di birra del Riviera Critical Beer e dall'associazione dal Mastro Birraio. Facile bere birra ad agosto. Wcb 2022 viene svolto nel rispetto delle regole igieniche sanitarie vigenti.