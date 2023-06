“Why Not”, festival per famiglie a Casella con sport, musica, street food e Hogwmore Express

Arriva a Casella “Why Not. Sport, Food & Family Festival”, in programma dal 16 al 18 giugno presso l’Area Verde con ingresso libero. La manifestazione è organizzata da APL Vallescrivia con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Casella, F.I.M. , Parco dell’Antola, Endas e Aster.

Il ricco palinsesto di eventi (programma sul sito www.aplvallescrivia.it) è stato pensato per essere il più possibile inclusivo, passando dallo sport all’arte, dalla cultura e la storia sino agli spettacoli, alla musica e alle esperienze enogastronomiche.

“Sarà un momento di scambio di esperienze e di condivisione – spiega il vicepresidente con delega al Marketing Territoriale, Parchi e Agricoltura Alessandro Piana –, un appuntamento importante per la partecipazione attiva delle famiglie e per la diffusione di una cultura ludica-ricreativa. Riscoprire le destinazioni di prossimità, premiando le aree di rilevante interesse naturalistico, soddisfa le esigenze di una maggiore qualità di vita e rinsalda il senso di comunità, oltre ad aprire a nuove forme di ospitalità. Tanti eventi per tutti gusti”.

“Sono certa che ‘Why Not Sport, Food & Family Festival’ conferirà alla Vallescrivia ulteriore importanza strategica per la promozione del nostro territorio – commenta l’assessore allo Sport, Tutela dell’Infanzia e Tutela degli Animali d’Affezione Simona Ferro –. Da una parte lo sport giocherà un ruolo significativo grazie ai tornei e alle dimostrazioni di diverse discipline, dal rugby al beach volley passando per il mini cross e addirittura il ‘calcio balilla umano’. Dall’altra le divertenti attività per i bambini e la presenza dei nostri amici animali renderanno questa manifestazione un appuntamento imperdibile anche per le famiglie liguri”.

“Dimostrazioni, mostre, spettacoli e intrattenimenti per tutti – dicono Luca Ravera, Vittorio Nardiello e Luca Salamina, rispettivamente presidente, vice presidente e segretario dell’APL Vallescrivia – animeranno ancora una volta un territorio contraddistinto da un forte spirito di comunità e di iniziativa. Tra le novità possiamo citare almeno il via del torneo Federale ufficiale Rugby “San Giorgio” per under 9-11-13, che si va ad aggiungere alle iniziative di sport, ma anche di arte, alle esibizioni e ai momenti dedicati agli amici animali, alla musica all’enogastronomia”.

Hogwmore Express

Sabato 17 e domenica 18 giugno, da un’iniziativa di ASD Musica e Magia e Quidditch Magic Tour, con partenza alle ore 10:30 dalla stazione di Piazza Manin a Genova partirà l’ “Hogwmore Express”, il treno su cui potrete incontrare Mercoledì Addams ed Hermione Granger direttamente dalle due scuole di Magia più potenti del Mondo, che vi accompagneranno alll'evento fino a Casella. Infatti solo per questa occasione lo storico trenino della ferrovia Manin-Casella verrà customizzato ad arte per regalare agli appassionati un viaggio indimenticabile.

Nell’Area Verde di Casella troverete ad aspettarvi l’intero mondo di Harry Potter e della Famiglia Addams, con laboratori di pozioni, lezioni di scherma e Quidditch, Scacchi Magici, Personaggi Cosplay nazionali e internazionali e tanto, tanto altro.

Biglietti

Il biglietto per HogWmore Express ha un costo di Euro 15,00 per i bambini dai 5 agli 11 anni, di Euro 20,00 dai 12 anni in su ed è gartis per i bimbi 0 – 4 anni. Il biglietto può essere acquistato esclusivamente tramite email scrivendo a quidditchmagictoru@gmail.com, tramite whatsapp al +39 389 4921057 o presso la ludoteca di C.so Europa 650.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Il biglietto è valido esclusivamente per il viaggio di andata. Per il ritorno è necessario prenotare e acquistare direttamente sul sito di AMT GENOVA al costo di Euro 4,50. Sono previste corse serali per il rientro, sempre su prenotazione e acquisto sul sito di AMT GENOVA.