We Art Open 2021: concorso di arti contemporanee

No Title Gallery bandisce un concorso per le arti visive con lo scopo di promuovere e valorizzare le più interessanti ricerche artistiche della contemporaneità italiana. Le dodici opere finaliste saranno esposte in una mostra virtuale sul sito ufficiale di No Title Gallery dal 15 giugno al 15 agosto 2021.

Cinque sono le categorie in gara: pittura e grafica, scultura e installazione, fotografia e video.

Gli artisti finalisti potranno aspirare ad un premio in denaro e ad un progetto personale a Venezia organizzato dal collettivo curatoriale a.topos Venice.

La mostra virtuale sarà curata dai partecipanti al workshop 'Come si organizza una mostra?' organizzato da No Title Gallery, ragazzi e ragazze da tutta Italia che hanno appreso i segreti della curatela da vari professionisti del settore e che avranno così l’occasione di mettersi in gioco fin da subito, supportati dallo staff di No Title Gallery.

Le opere verranno selezionate da una giuria di professionisti del mondo dell’arte tutta al femminile, formata da Valentina Biasetti (artista), Elisabetta Roncati (direttrice di Art Nomade Milan), Paula Sunday (artista) e Morena Faverin (co-direttrice artistica di Lago Film Festival).

C'è tempo dal 30 aprile al 30 maggio 2021.

Si può trovare il bando sul sito https://www.notitlegallery.org/

Contatti: notitlegallery@gmail.com

