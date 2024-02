Visita straordinaria agli affreschi di Bernardo e Valerio Castello nella chiesa di San Martino in Albaro

L'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Genova, la Fondazione San Lorenzo - Impresa Sociale e il Museo Diocesano di Genova organizzano la "Visita straordinaria al cantiere di restauro degli affreschi di Bernardo e Valerio Castello nella chiesa di San Martino in Albaro".

Una occasione speciale, condotti alla scoperta degli affreschi eseguiti nel 1622 da Bernardo Castello, e a seguire dal figlio Valerio, sulla volta e sull'arco trionfale della Chiesa di San Martino di Albaro, prima che i ponteggi vengano smontati. Una visita ravvicinata che non si potrà più realizzare e che permetterà di vedere la straordinaria capacità pittorica dei due artisti, che abitavano nel borgo di San Martino e che qui vollero essere sepolti.

Sono previste due giornate di visita:

• venerdì 9 febbraio dalle ore 18:30 alle 20:00 (18,30-19,00-19,30)

• giovedì 15 febbraio dalle ore 14:00 alle 16:00 (14,00-14,30-15,00-15,30)

Le visite si svolgeranno in completa sicurezza sui ponteggi per massimo 10 persone per volta e avranno la durata di circa mezz'ora.

Biglietto: 8,00€ comprensivo di casco di sicurezza (vendita biglietti online a partire da giovedì 8 febbraio sul sito https://www.museodiocesanogenova.it/)

Per informazioni: Museo Diocesano tel. 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it (in orario di apertura: lunedì 10-13 e 14-18, da mercoledì a domenica 14-18, CHIUSO il MARTEDI’).

I biglietti saranno acquistabili on line sul sito del Museo Diocesano a partire da giovedì 8 febbraio 2024.

I restauri sono eseguiti dalla ditta Maelle e sostenuti dall’8X1000 alla Chiesa Cattolica, dalla Compagnia di San Paolo e dalla Parrocchia di San Martino