Visita interattiva a Castello d'Albertis: giochi, quiz e indovinelli guideranno il vostro percorso

Enigmi e indovinelli svelano segreti e curiosità sul Capitano D’Albertis e la sua fantastica dimora. Domenica 24 marzo alle ore 11:00 una divertente visita accompagnata per famiglie a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro porterà alla scoperta delle suggestive sale del Castello.

La soluzione di giochi, quiz e indovinelli darà il via ai racconti di viaggio del Capitano, che per ben tre volte fece il giro del mondo! Pronti per l’avventura?

INFO

Luogo: Castello D’Albertis, Corso Dogali, 18 Genova

Costo: biglietto ingresso (6€ intero o 4,50€ ridotto) + 4€ attività

Durata attività: 2h circa

Per info e prenotazioni: tel. 0105578280 o e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it