Visita accompagnata nel cuore medioevale di Genova

Sabato 23 marzo alle ore 15:00 torna "Un’isola medioevale nel cuore di Genova", una proposta di visita a cura di Casa Colombo, per scoprire le trasformazioni del quartiere del Sestiere del Molo, considerato “un’isola medioevale” nel cuore della Genova moderna, seguita da un aperitivo e degustazione di prodotti tipici liguri.

Gli ospiti, accompagnati da un operatore dell’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, parteciperanno ad un percorso di approfondimento di Casa Colombo, l’edificio dove il grande navigatore Cristoforo Colombo visse la sua prima giovinezza. Nel giardino alle spalle della casa si trova il Chiostro di Sant’Andrea, la seconda tappa della visita dove sarà possibile ammirare i magnifici capitelli scolpiti con scene di ispirazione diversa. Per proseguire il giro si attraverserà Porta Soprana, il grandioso ingresso alla città per chiunque giungesse a Genova dal Levante, per poi salire sulle Mura del Barbarossa, le nuove mura cittadine costruite nel XII secolo per difendere l’autonomia della Repubblica di Genova dalle mire espansionistiche dell’imperatore Federico Barbarossa.

Al termine della visita, sotto le maestose Mura si degusteranno prodotti tipici genovesi offerti da Pesto per Amore, un'azienda locale che dal 2006 produce pesto fresco artigianale e non solo, nel cuore di Genova.

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con la Pesto per Amore.

INFO

Costo: € 8,00 adulti - € 5,00 bambini (dai 6 ai 12 anni)

Per info e prenotazioni: Tel: 331 2605009 oppure e-mail: casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Durata: 2 ore circa

Si consiglia l’utilizzo di scarpe comode con suola antiscivolo.

In caso di allerte o piogge forti la visita verrà rinviata