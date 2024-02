Giro di giostra nel luna park di Virginia Raffaele: al Politeama Genovese arriva “Samusà”

Reduce dal grande successo di “Colpo di luna”, il divertente show andato in onda su Raiuno, Virginia Raffaele torna al Politeama Genovese con “Samusà”, scritto insieme a Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi, che cura anche la regia.

Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale, il luna park, e da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle.

