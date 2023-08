“Vietato ai cani e agli italiani”: la mostra al Museo dell’Emigrazione di Genova

Per il lancio nei cinema del film "Manodopera" di Alain Ughetto, in sala dal 31 agosto e realizzato con la tecnica della stop-motion, Lucky Red promuove la mostra “Vietato ai cani e agli italiani” al Mei, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova, dal 5 agosto al 24 settembre.

Per l’occasione il regista Ughetto incontrerà anche il pubblico in un tour che tocca alcune città italiane e che giovedì 31 agosto farà tappa a Genova in una sala del Circuito Cinema.

Tornando all'esposizione, verranno proposte 7 “valigie” che contengono alcuni personaggi e scenografie del film. Alain Ughetto nella sua opera ha voluto rievocare la storia della sua famiglia nel contesto dei grandi movimenti migratori dei primi del ‘900. La speranza di una vita migliore spinse infatti il nonno Luigi Ughetto e sua moglie Cesira a varcare le Alpi e a trasferirsi con tutta la famiglia in Francia. Gli spettatori che acquistano un biglietto del film hanno uno sconto sull’entrata al museo.

La mostra verrà inaugurata il 4 agosto alle 17, e poi rimarrà aperta dal 5 al 24 settembre in orari museali: da martedì a venerdì ore 11-18 e sabato e domenica ore 11-19.

Ingresso ridotto a 5 euro per chi ha acquistato i biglietti per la proiezione del film.

"Nella mia famiglia - afferma il regista - quando eravamo seduti a tavola, mio padre raccontava sempre che in Italia, in Piemonte, c’era un paese chiamato Ughettera, dove tutti gli abitanti si chiamavano Ughetto, come noi. Quando mio padre morì, decisi di andare a controllare. Esisteva per davvero: Ughettera, la terra degli Ughetto! La mia ricerca iniziò quel giorno di nove anni fa e, con essa, nacque anche la storia di questo film".

Manodopera, presentato per la prima volta alla 75° edizione del Locarno Film Festival e scelto come film di chiusura del 40° Torino Film Festival, ha vinto numerosi premi fra cui Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022 e Premio della Giuria al Festival International du Film d’Animation di Annecy 2022. Si tratta di una coproduzione internazionale che ha coinvolto anche la torinese Graffiti Doc ed è stata sostenuta, tra gli altri, da Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Eurimages.

Le musiche originali sono del compositore, pianista, direttore d’orchestra e premio Oscar Nicola Piovani.