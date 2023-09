Vie di conoscenza in alta Val d’Orba: la Badia di Tiglieto e l’apicoltura

In Alta Val d’Orba sorge uno straordinario gioiello di architettura romanica, la Badia di Tiglieto: solo dopo la visita guidata del primo insediamento dei monaci cistercensi in Italia, inizierà la facile escursione ad anello che ci consentirà di scoprire le terre rese fertili dal duro lavoro dei monaci cistercensi. Oggi come allora l’affaccendarsi degli apicoltori e delle api non è cambiato: dopo l’escursione andremo a scoprire i segreti del primo dolcificante conosciuto dall’umanità!

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Anello della Badia di Tiglieto, visita guidata del centro religioso, momento esperienziale con apicoltore.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Da un luogo di pace e meditazione i religiosi transalpini si prodigarono nell’opera divulgatrice del seme religioso dell’Ordine dei Monaci Bianchi, rinnovando la spiritualità della vita claustrale, contemplativa e attiva. Un che di misterioso da cogliere pienamente grazie alla visita guidata della Badia di Tiglieto, con l’impianto planimetrico originario, con la chiesa, il chiostro, il convento e la sala capitolare inglobata nell’attuale villa gentilizia.

Qui, inizia il nostro percorso di conoscenza: dagli ambienti interni dell’abbazia di Santa Maria e Santa Croce di Tiglieto, ci sposteremo all’esterno, camminando in un ambiente naturale dove predominano i castagneti; incontreremo una radura (la Scuria), un antico castagneto da frutto, Case Quizza e il torrente Orba: raggiunta la riva opposta sono visibili in località Frera da Bassu i ruderi di una ferriera. Sopravanzato l’affluente rian dra Gerla l’itinerario si alza di quota e penetra nella penombra di un bosco di querce. Superata una zona rurale con coltivi e villette giungeremo alle gole dell’Orba: anche loro sono valse al Parco regionale del Beigua il riconoscimento nella prestigiosa lista dei Geoparchi Globali (UNESCO Global Geoparks).

Lungo l’antica via di accesso alla Badia di Tiglieto, un imponente albero (la “Quercia di Napoleone”, circonferenza 460 cm, altezza 13 metri), sorveglia da oltre 300 anni le cinque arcate in serpentino del ponte romanico sull’Orba, accanto alla quale sorgono i ruderi di un antico mulino. Questo rovere iscritto all’albo degli alberi monumentali della Regione ha assistito al passaggio dei battaglioni napoleonici durante la Campagna d’Italia! L’itinerario termina presso lo storico complesso religioso, di proprietà della famiglia Salvago Raggi.

Ancora oggi questo gioiello di architettura romanica conserva l’impianto planimetrico originario, con la chiesa, il chiostro, il convento e la sala capitolare inglobata nell’attuale villa gentilizia. A fine giornata, come le api volano di fiore in fiore, anche noi in questo viaggio di conoscenza ci trasferiremo da uno dei migliori apicoltori della Valle Orba.

PROGRAMMA

Ore 09:30 – Appuntamento area picnic Badia di Tiglieto e visita del centro storico-religioso

Ore 11:30 – Inizio escursione ad anello

Ore 16:00 – Fine escursione, segue breve trasferimento dall’apicoltore

Ore 16:30 – Visita azienda e attività con le api

Ore 18:00 – Liberi tutti

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE GUIDATA

• Data: Domenica 8 Ottobre

• Tipologia itinerario: escursione con Guida Ambientale, visita con Guida specializzata della Badia di Tiglieto, conoscenza delle pratiche di apicoltura presso una azienda locale.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco, la visita guidata della Badia di Tiglieto.

• Quota visita guidata della Badia: 6 euro.

• Contributo facoltativo apicoltore: 2 euro

• ?? Appuntamento ore 09:30 presso l’area picnic della Badia di Tiglieto. Impostare sul navigatore: Parcheggio della Badia di Tiglieto, 16010 Tiglieto GE

• Fine evento ore 18:00 circa, presso l’apicoltore

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 250 metri circa

• Durata della camminata: 3.30 ore circa andata/ritorno, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, visita della Badia di Tiglieto, momento esperienziale con Apicoltore.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponi (no scarpe da tennis)

• Nell’area interessata dall’escursione bisognerà rispettare poche e semplici regole per contrastare la diffusione della malattia della peste suina. L’uomo può esserne vettore attraverso le suole delle calzature e non è direttamente interessato dalla affezione. In fase di conferma d'iscrizione vi specificheremo le attenzioni da seguire