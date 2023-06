Festa finale del progetto “In viaggio con Gulliver” ai Parchi di Nervi

Domenica 11 giugno dalle ore 16 presso i Parchi di Genova Nervi (davanti alla GAM) si terrà la festa finale della rassegna “In viaggio con Gulliver, l'avventura di crescere insieme tra cultura e salute”. Sarà una grande festa a cui parteciperanno attivamente tutti i professionisti che in questi due

anni hanno collaborato con il Progetto Gulliver.

Verranno create tante postazioni, ognuna con un tappetone e un'attività specifica, per far stare bene tutta la famiglia assieme e conoscere le proposte culturali e del settore socio sanitario del territorio: dalla musicoterapia al massaggio infantile, dalle arti performative a quelle del movimento e poi incontri con pedagogiste, laboratori ludici e letture animate. La rassegna In viaggio con Gulliver ha promosso 32 appuntamenti gratuiti dedicati a futuri

genitori e famiglie con bambini 0/6 anni tra i Musei di Nervi e la biblioteca civica Brocchi. Da febbraio a maggio oltre 200 famiglie con bambini 0-6 anni hanno partecipato a incontri di approfondimento sulla genitorialità, laboratori di disegno, musicoterapia e psicomotricità al museo, giocato con “english for families” nell’arte, letture animate, laboratori di teatro e di movimento, incontri online dedicati alle future mamme dell’Istituto Giannina Gaslini, fino a laboratori di scambio e co-creazione genitori-figli a partire dalle opere presenti in museo.

In Viaggio con Gulliver ha rappresentato un unicum nel panorama ligure, presentando un cartellone totalmente sperimentale e multidisciplinare come lo sono i professionisti che lo hanno ideato: un gruppo di circa 15, fra educatori museali, pediatri, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, ostetriche, attori, musicisti, che hanno lavorato insieme per creare un programma che invita le famiglie a vivere i luoghi culturali del territorio come risorse per il proprio tempo libero in leggerezza ma anche per la propria crescita. Inoltre grazie al progetto In Viaggio con Gulliver, i 3 musei di Nervi sono stati dotati di un percorso a misura di famiglia grazie al kit di visita a cura di Lilliput, a piccoli passi nei musei. GAM, Galleria d'Arte Moderna, Raccolte Frugone e Wolfsoniana possono così essere visitate liberamente dalle famiglie con bambini, invitate ad andare ricerca di punti attività Lilliput segnalati da animali ed elementi guida come un’onda (GAM), un cavallo (Frugone) e un lupo (Wolfsoniana). A ogni bambino viene donato un kit di visita per vivere l’esperienza museale con la propria famiglia, giocando con la creatività e l’immaginazione davanti alle opere d’arte e insieme conoscere qualcosa di più delle collezioni.

La partecipazione alla festa e alle attività e gratuita. È consigliata la prenotazione a: https://lilliputmusei.it/in-viaggio-con-gulliver/programma-eventi-gulliver-famiglie-0-6/

L'ingresso ai musei, secondo policy, la domenica è gratuito per i residenti genovesi. Per gli altri segue la normale bigliettazione.