Via dell'Acqua 1a parte / Alle origini dell'Acquedotto. Dalla Presa di Bargagli a Genova-Prato

Un inedito percorso di visita per tutti gli appassionati dell’Acquedotto storico di Genova, sintesi della ricchezza culturale, architettonica e paesaggistica della citta?. Una escursione imperdibile, che offre momenti altamente spettacolari, come l'attraversamento del ponte-canale di Cavassolo e la Galleria della Rovinata, che per l’occasione sarà visitabile al suo interno per osservare il cosiddetto “Respiro”.

Si tratta di una nuova/antica vita: questa è la prima delle quattro escursioni guidate, grazie alle quali si potrà finalmente riassorbire nella sua interezza la storia di un complesso monumentale straordinario che si sviluppa a mezza costa per circa 25 chilometri fruibili a piedi.

Sabato 5 Novembre calcheremo la prima parte dell’Acquedotto storico di Genova, come facevano i dodici “Custodi di Campagna”, che percorrevano il tratto a loro assegnato per il controllo della qualità dell’acqua e la sua portata, soggetta in passato alla sottrazione abusiva da parte dei contadini.

Testo di Enrico Bottino

Escursione fruibile in corriera

Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica)

Dati tecnici. Dislivello + - 100 metri circa. Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco

Quota di partecipazione: 13 euro. Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail. Oppure tramite il pulsante qui sotto

Appuntamento Giardini di Brignole, vicino alla stazione ferroviaria Genova-Brignole; prenderemo la corriera di linea ATP per la tratta Genova – Loc. La Presa

Fine escursione Genova-Prato, capolinea del bus di linea dell’AMT

Info e iscrizioni: numero WhatsApp 342.9963552