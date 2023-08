"L'Isola del Tesoro - La vera storia del pirata Long John Silver" all'Isola delle Chiatte

Il secondo appuntamento con Sea Stories 2023 è con lo spettacolo scritto e diretto da Igor Chierici e Luca Cicolella “L'Isola del Tesoro - La vera storia del pirata Long John Silver” con Igor Chierici e Luca Cicolella. Si tratta di una produzione Compagnia Chierici.Cicolella, ed è in programma all’Isola delle Chiatte da venerdì 4 a martedì 8 agosto.

Lo spettacolo costa 15 euro, e inizia alle 21,30.

L'incredibile avventura di Stevenson riprende vita dando corpo e voce ai protagonisti trent'anni dopo la scoperta del tesoro. Una nuova avventura per i mari oceanici per andare a scoprire una rotta che porterà Jim e tutti i protagonisti della pièce sulle terre del Madacascar dove ad attenderli ci sarà nientepopodimeno che Long John Silver, l'epico pirata di Stevenson.

L'avventura racconta lo spaccato di una società alla fine del settecento fatta da borghesia e pirateria, da regole serrate in nome di una libertà di pensiero e un' anarchia piratesca che sembra professare gli stessi ideali ma che viene condannata per le modalità applicate. Il viaggio di Jim, divenuto uomo, lo porterà a scoprire quanto il tesoro che agogna da tempo, altro non sarà che il desiderio di viaggiare e scoprire e che, come spesso si sul dire "il bello del viaggio è il viaggio stesso e non la meta".