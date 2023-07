Venerus al Goa-Boa Festival con i Savana Funk

Il Goa-Boa prosegue all’Arena del Mare martedì 4 luglio con Venerus, cantautore, polistrumentista e producer che sa unire soul e R&B all’elettronica, con uno stile unico che ridefinisce regole e confini della musica pop, e i Savana Funk.

A un anno di distanza dal tour “Estasi degli Angeli” e dalle date tutte sold out di “PianoSoltanto”, che l’ha visto esibirsi in solitaria in due speciali live italiani e per la prima volta in Europa, Venerus tornerà ad incantare le platee dei principali festival estivi italiani con uno show totalmente inedito, il “TOUR SEGRETO 2023” legato al nuovo disco di imminente uscita per Asian Fake/SonyMusic. Il Tour Segreto è una nuova occasione per entrare nel mondo dell’artista che nella dimensione live si rivela al suo meglio coinvolgendo il pubblico in una nuova esperienza.

Andrea Venerus (1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Terminato il periodo in terra inglese l’artista registra un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si trasferisce.

Oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale il 16 novembre 2018 ha lanciato il suo primo progetto discografico, l’EP “A che punto è la notte” pubblicato da Asian Fake e subito acclamato da critica e pubblico. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano “Senza di me” (feat. Venerus & Franco126), presente all’interno del mixtape QVC8 e a cui il giovane artista presta penna e voce, è stata certificata doppio disco di platino. L’ultimo progetto discografico del musicista milanese risale agli inizi di giugno 2019, quando pubblica il concept-EP “Love Anthem”, quattro brani inediti (pubblicati anche in vinile).

Nell’Aprile 2020 è uscito “Canzone per un amico”, progetto estemporaneo, scritto “in questo momento per questo momento”, una lettera aperta ad un amico che è anche il pubblico di Venerus e chiunque stia vivendo le settimane di reclusione durante il lockdown. Il più recente tour di date ha sancito una volta di più l’interesse di un pubblico diffuso ormai lungo tutta la penisola, oltre ad aver regalato un bellissimo sold out ai Magazzini Generali di Milano dove, per altro, Venerus ha cantato anche i nuovi brani a cui ha collaborato: “Che Ore Sono” (Gemitaiz & Madman) e “Abra” (DARRN).

Pubblica il 19 febbraio 2021 “Magica Musica”, il suo primo album cui segue “Magica Musica Tour 2021” il disco live che raccoglie i brani nell’arrangiamento presentato lungo tutto il tour dell’estate 2021, che ha visto Venerus esibirsi nelle principali città e in alcuni dei più importanti festival italiani. Dopo il tour “Estasi degli angeli”, che lo ha visto impegnato nei festival estivi del 2022, Venerus torna sul palco con il nuovo spettacolo “Piano Soltanto” proposto con due date italiane sold out. “Piano Soltanto Europe” porta Venerus in giro per i club europei tra novembre e dicembre 2022, con sei date esclusive (sold out) in Germania, Inghilterra e Spagna.

I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Hanno suonato con Red Hot Chili Peppers, partecipato Firenze Rocks al Jova Beach Party e appena concluso un torrido tour club con il feat. di Willie Peyote.

foto: goaboa.it