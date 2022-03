"Vedove Bella Presenza": torna la commedia dialettale al teatro Govi

Domenica 13 marzo alle ore 16 torna la commedia dialettale del Teatro Govi. La rassegna "Gipponetto Govi" parte con un atto unico di Patrizia Pasqui: "Vedove Bella Presenza" racconta la comica esistenza di due vedove di mezza età in quattro stagioni.

I personaggi e interpreti:

Meri (Maria Luigia Devoto), interpretata da Irene Pareti è un’appassionata lettrice che dalla morte del marito vive in una roulotte, in mezzo al disordine e ai libri sottratti alla biblioteca.

Leonella Canepa, interpretata da Silvana Sanguineti è una donna delle pulizie per vocazione e per necessità, maniaca dell’ordine.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi si trova in via Pastorino 23r a Genova Bolzaneto

Biglietti 10 euro disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni: tel. 010 740 4707, e-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria: sede di Bolzaneto, via Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperta tutti i giorni dalle 15 alle 21.