Valli del Parco dell'Aveto, gli appuntamenti del fine settimana: escursione e delizie enogastronomiche

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 24 marzo nel Parco dell'Aveto arriva il secondo appuntamento dell'anno con le giornate di Wild Horsewatching. Insieme alla co-fondatrice del progetto dr.ssa Evelina Isola, naturalista e guida ambientale esperta, potrai scoprire il comportamento, la socialità e le dinamiche del famoso branco selvaggio dell'Aveto, immersi nella natura del Parco.

Si ricorda di consultare il sito per non perdere le date delle escursioni caratterizzate da itinerari tematici in base alle stagioni, e da eventi speciali (info e prenotazioni: tel. 347 3819395 - icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

Sabato 23 marzo sarà giornata di belle novità: si festeggerà l'unione tra il Liquorificio Fabbrizii e il Punto di Ristoro Il Buco di Villanoce. Grazie a questa collaborazione sarà possibile gustare i cocktail, i caffè e i digestivi Fabbrizii arricchiti dai piatti sfiziosi del Buco, preparati con cura e con ingredienti tipici del territorio ligure ed emiliano. Potrai acquistare tutti i prodotti Fabbrizii, oltre a fare aperitivi e merende con i deliziosi prodotti tipici locali. Inaugurazione presso il Liquorificio Fabbrizii, a Rezzoaglio, dalle ore 10 alle 20. (info: ?tel. 353 4335668?).