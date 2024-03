"L'uovo di Colombo": caccia al tesoro nell'antico quartiere frequentato da Cristoforo Colombo!

Costo: 8€ (valido per 1 adulto e 1 bambino), comprendente l’ingresso al Museo di Casa Colombo e kit gioco.

A Pasquetta si scopre Genova giocando in famiglia! Mappa alla mano, grandi e piccini si inoltreranno tra le vie dell’antico quartiere dove il giovane Cristoforo Colombo trascorse la sua infanzia e visiteranno anche la casa-museo che fu bottega del padre.

L'avventura si articolerà in 10 tappe, che Cristoforo Colombo narrerà attraverso un libricino ricco di giochi, quiz e indovinelli ideato dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per scoprire in modo divertente storie, leggende e monumenti di questa parte di Genova.

E dopo aver superato le prove, una dolce sorpresa vi aspetta a Casa Colombo!

INFO:

Inizio attività a partire dalle ore 11:00 presso la biglietteria di Casa Colombo, ma “la caccia” sarà aperta per tutto il pomeriggio, fino alle ore 18:00.

Per info e prenotazioni: e-mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it, cel. 3312605009