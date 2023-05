“Un altro genere di città”: proposte e idee per una nuova Genova inclusiva

Si chiama “Un altro genere di città” ed è l'evento promosso da un gruppo di donne progressiste impegnate in vari ambiti politici, associativi e sociali per co-progettare insieme una nuova visione di Genova, inclusiva per tutte e per tutti, appianando i limiti e gli ostacoli di genere nello spazio pubblico. L'appuntamento è per venerdì 5 maggio alle ore 18:30 alla Claque di vico di San Donato, nel centro storico di Genova.

“L'idea è nata dopo i ripetuti episodi di violenza e maltrattamenti avvenuti nel centro storico – spiegano le organizzatrici –. Ascoltando diverse testimonianze abbiamo cominciato a cercare delle risposte concrete alla violenza di genere, allargando la nostra analisi ai meccanismi di supporto alla vita quotidiana che la città offre. Abbiamo così pensato di organizzare una serie di incontri per raccogliere l'urgenza di mettere concretamente in campo delle iniziative di superamento della disparita? di genere nell'uso quotidiano della città: lavoro, accudimento familiare, tempo libero, welfare”. “L'idea – aggiungono le organizzatrici – è di fare nostri i progetti che si stanno portando avanti in molte citta?, ridisegnate come espressione di una nuova visione dei bisogni di tutte e di tutti, cercando di appianare i limiti e gli ostacoli di genere nello spazio pubblico”.

L'evento sarà articolato in due fasi: in apertura cinque tavoli di lavoro divisi per area tematica (Integrazione e mediazione, Insicurezza e percezione della paura, Educazione e formazione, Strategie di comunicazione e sensibilizzazione, Pianificazione e politiche per una città inclusiva), dalle 19:30 invece il dibattito aperto a cui potranno partecipare anche le persone che non hanno preso parte ai tavoli di lavoro. Per una migliore organizzazione dei tavoli è gradita l'iscrizione attraverso il seguente modulo online.

Durante l'evento per le mamme e i papà è previsto un servizio gratuito di babysitteraggio.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/254065446995481

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/un_altro_genere/