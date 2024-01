Tutti i colori del dialogo: passeggiata interculturale Migrantour nel Sestiere di Pré

Sabato 3 febbraio , alle ore 15, torna a grande richiesta la passeggiata interculturale “Tutti i colori del Dialogo” di Migrantour Genova, che conduce i partecipanti alla scoperta del Sestiere di Prè, uno dei territori a forte migrazione del centro storico, per cogliere l’essenza della città che ha fatto dell’accoglienza la sua storia passata e presente.

Genova, città di mare, da sempre è luogo di intrecci culturali, scambi e commerci, crocevia di persone e culture che si intrecciano come i suoi caruggi. Si parte proprio in prossimità del porto e della Stazione Marittima (dall’uscita della metropolitana della Stazione Principe), dove la Lanterna, accoglie e orienta la visita migranda, per arrivare davanti alla Commenda di Prè, oggi Museo Nazionale delle Emigrazioni italiana. In Via Prè, con le persone che la vivono e gestiscono attività commerciali, si parlerà di integrazione e sfide per la riqualificazione del quartiere. Una sosta importante è prevista nella bellissima piazza del Trogoli di Santa Brigida. Oltrepassando Porta dei Vacca, si accede alla famosa via del Campo, resa immortale dalla canzone di Fabrizio De Andrè, dove troviamo “viadelcampo29rosso”, museo dedicato ai cantautori della scuola genovese. Da lì la passeggiata raggiunge la zona dell’ex ghetto ebraico dove troviamo il centro culturale islamico Khalid Ibn Walid, per poi dirigersi verso piazzetta Don Andrea Gallo, intitolata al sacerdote genovese che ha fatto dell’intercultura una missione di vita.

Incoraggiare la conoscenza e il rispetto per le differenze culturali e promuovere una nuova idea di turismo responsabile a km 0, è l'obiettivo di questo percorso a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in compagnia di operatori multiculturali appositamente formati in questo campo e che hanno a loro volta o nella storia della propria famiglia vissuto l’esperienza della migrazione.

Le diverse esperienze di Migrantour vogliono essere un "viaggio" sotto casa, accompagnati da cittadini di origine straniera, al fine di conoscere i tanti volti della città, che ci svela nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo, quartieri che vedono la sia presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

INFO

Per info e prenotazioni: vdionisi@solidarietaelavoro.it ; tel. 0105578280

Durata: 2 ora ca. Prenotazioni entro le ore 12 del giorno precedente.