“Tutta una lotteria”, ai teatri Sant'Agostino si rialza il sipario sul gioco d’azzardo

Martedi 14 giugno alle ore 19 si rialza il sipario sul gioco d’azzardo. Torna in scena ai Teatri di S. Agostino (Sala Dino Campana), dopo la replica al Teatro del Ponente lo scorso febbraio, “Tutta una lotteria”, a cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse in collaborazione con Regione Liguria, Alisa e Asl3, uno spettacolo con drammaturgia di Amedeo Romeo e regia di Antonio Tancredi che costituisce evento finale di un percorso sulle dipendenze da gioco d’azzardo nell’ambito del progetto “Game Over – L'azzardo divora” di cui Ceis Genova è capofila.

Lo spettacolo è il frutto di laboratori teatrali che hanno visto protagonisti (insieme ad attori professionisti) un gruppo di operatori e volontari del progetto My Space dell' ASL3 di Genova, finanziato dal Ministero della Salute per la prevenzione e cura del Gioco d'Azzardo, a conclusione di un percorso biennale sostenuto da Regione Liguria e coordinato da Asl3. I laboratori sono stati strumento pedagogico creativo per alcuni ragazzi del progetto MYSpace, che hanno contribuito attivamente con idee e proposte poi rielaborate per gli attori in scena, attraverso una tessitura comune condivisa tra ragazzi ed adulti.

Il coordinamento è stato curato da Nicoletta Vaccamorta, il contributo per i movimenti scenici è di Claudia Crivellari, presente anche sul palco. Teatro, arte e creatività come strumenti di prevenzione e di cura, per affrontare e conoscere un tema importante in modo semplice ed accessibile a tutti, attraverso un percorso non convenzionale che ha coinvolto una rete di partner costituita dai servizi per le dipendenze della Asl genovese, enti privati accreditati ed enti del terzo settore: Afet Aquilone, cooperativa sociale Agorà, Comunità San Benedetto al Porto, Associazione Genitori Insieme, Rete Danza Contempoligure, Ceis Genova, il Biscione, La Giostra della Fantasia, Ma. Ris, Minerva onlus.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Botteghino tel. 010.2470793 dal lunerdì al venerdì dalle 15 alle 19 o scrivendo a promozione@teatrodellatosse.it .

Aggiornamenti e dettagli sul sito www.teatrodellatosse.it e sulla pagina Facebook Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.