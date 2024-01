Tropico del Blasco Unplugged Live: tributo a Vasco Rossi da Ravatti

Prezzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti nel fine settimana da Ravatti, che per l'occasione diventa Live Club. Venerdì 26 gennaio dalle 21:45 è in programma il live di Tropico del Blasco, la cover band ligure che porta sul palco i grandi successi del re del rock italiano, Vasco Rossi. Per adattarsi agli esigui spazi sul palco, il gruppo si presenta nella sua configurazione acustica: insieme al frontman e cantante Andrea Di Marco ci saranno Paolo Di Pietro alle chitarre e Alessandro Ghigliotti alle tastiere.

Ingresso libero dopo cena, prenotazioni solo per cenare. Info e prenotazioni al 340 8127156.