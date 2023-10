“50 anni de niâtri”: i Trilli in concerto a Boccadasse

Domenica 8 ottobre alle ore 21 in piazza Bassano a Boccadasse il gruppo folk dialettale dei Trilli si esibirà portando sul palco tutti i grandi successi per festeggiare “50 anni de niâtri” (1973-2023). La serata è in favore dell'Associazione “L'abbraccio di Don Orione”, la struttura genovese che accoglie neonati in difficoltà. Con il patrocinio del Municipio VIII Medio Levante e la collaborazione della Proloco Maris Boccadasse.

Formazione: Vladimiro Zullo in arte Vladi, Valeria Saturnino, Gianpaolo Casu, Alberto Marafioti, Fabrizio Salvini e Fabio Bavastro.