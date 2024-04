Una trasformazione ecologica giusta: il welfare energetico locale

Va crescendo la consapevolezza che non si può accelerare, o semplicemente realizzare, la trasformazione ecologica in assenza di politiche che tengano insieme giustizia sociale e ambientale, e che intreccino le misure di welfare a livello locale. Il modulo formativo si propone di far emergere alcuni criteri per un'azione politica capace di costruire campagne sul territorio attorno a proposte che traducano quella consapevolezza in pratiche e fatti e di raggiungere obiettivi energetico-climatici e sociali che rispondano ai bisogni delle persone, a partire dalle più vulnerabili.

Obiettivi:

Comprendere la dimensione globale e locale della crisi climatica ed energetica, nonché la crescita delle disuguaglianze in questi anni e dei suoi legami con la riduzione del welfare state

Acquisire strumenti per organizzare iniziative e campagne con i tratti sopra indicati

I docenti

Giovanni Carrosio, docente di “Sostenibilità e cambiamento eco-sociale” e “Sistemi a rete, territorio e sviluppo” all’Università di Trieste;

Vittorio Cogliati Dezza, esperto di educazione, di processi formativi e di sostenibilità ambientale e sociale; membro del Coordinamento del Forum Diseguaglianze e Diversità e della Segreteria nazionale di Legambiente;

Marica De Pierri*, giornalista, ricercatrice, divulgatrice ambientale, portavoce di ASud;

Mimmo Fontana, Resp.le nazionale Legambiente Rigenerazione Urbana;

Sara Golessi, membro del CdA della Cooperativa Ènostra;

Salvatore Morelli, Professore associato di Economia pubblica presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, Senior Scholar presso lo Stone Center on Socio-Economic Inequality di New York, dove è direttore del GC Wealth Project;

Claudio Marciano, sociologo dell’ambiente e del territorio, Università di Genova;

Rossella Muroni, sociologa, ecologista ed esperta di sostenibilità ambientale, presidente di Nuove Rigenerazioni;

Massimo Pallottino, Caritas Italiana.

Il modulo si terrà a Genova, in Stradone Sant'Agostino 22 1/2, presso la sede della Cooperativa il Ce.sto, sabato 20 dalle 10:30 alle 19:30 e domenica 21 aprile 2024 dalle 9:00 alle 14:00.

L'iscrizione tramite link è obbligatoria.