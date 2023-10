Torna il Trail di Rapallo, con nuovi percorsi e tante novità

Terzo e ultimo impegno agonistico per la Sporteventi Ssdrl con il Trail di Rapallo, che torna per la sua terza edizione domenica 22 ottobre. Una corsa offroad in piena regola, con importanti novità. Al fianco della prova consolidata sui 17,7 km di gara con ben 1.261 metri di dislivello, sono introdotte infatti due nuove distanze, l’XXL di 32 km per 2.243 metri e l’XL di 25 km per 1.866 metri, con modalità molto particolari.

Su questi due percorsi infatti non ci sarà alcuna segnalazione sul percorso: né cartelli, né fettucce, né indicazioni e tanto meno personale addetto. Ci si dovrà affidare alla traccia del percorso caricata sul proprio dispositivo GPS (scaricabile dal sito della manifestazione) oppure affidarsi all’app ufficiale della gara RACEMAP, da installare sul proprio smartphone, che dovrà essere ben carico quando si prenderà il via. La prova ha subito trovato grande accoglienza in città anche perché ricalca abbastanza fedelmente il percorso della famosissima “Novena”, il cammino dei pellegrini in onore della patrona di Rapallo, la Madonna di Montallegro.

Come da tradizione per tutti gli eventi della società organizzatrice, la partecipazione abbina la categoria Elite, ossia quella agonistica, alla categoria Open, non competitiva. Si può scegliere come affrontarlo, guardando al cronometro o alle bellezze della cornice montuosa che fa da tracciato della gara, affrontando salite come il Monte Pegge (744 metri di altitudine), il Monte delle Pozze (528), l’irrinunciabile Santuario di Montallegro (620) dove verrà preso l’intertempo, il Monte Castello (666) per poi tornare al Lungomare di Rapallo.

La partenza della gara verrà data alle ore 11 dal Lungomare Vittorio Veneto, all’altezza della Rosa dei Venti, mentre ritrovo e servizi saranno posti nella attigua Piazza Martiri della Libertà. Iscrizioni già aperte e fino al 12 ottobre si pagheranno solo 25 euro per gli Elite e 20 per gli Open, poi sono previsti aumenti per l’ultima settimana. Una bellissima maglietta personalizzata andrà ai primi 150 iscritti alla gara. Tanti saranno gli appassionati presenti, anche fuori dai confini liguri come avvenuto nelle prime due edizioni.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, https://www.reapalusrace.it/trail-running/