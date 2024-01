Viaggio nel centro storico genovese alla scoperta dell'antica tradizione del presepe

Alla scoperta dell’antica tradizione genovese del presepe in compagnia di guide ed archeologi esperti. Sabato 6 gennaio la rassegna di visite guidate EnjoyGenova organizza uno speciale viaggio nell’antica tradizione del presepe, nata nel XVII secolo e arrivata ai giorni nostri tanto che Genova, insieme a Napoli, è diventata uno dei centri più attivi nella produzione artigianale di figure da presepe. Il percorso prenderà il via alle ore 15 da Piazza de Ferrari e condurrà i visitatori al presepe napoletano della chiesa di S. Anna e quello maraglianesco dei cappuccini di Padre Santo in piazza Marsala, per arrivare al presepe del Maragliano delle suore Giuseppine.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 335 1278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it.